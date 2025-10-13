Palu ilçesine bağlı Gökdere ve Köklüce köyleri arasındaki Sivrikaya mevkiinde, dün etkisini artıran şiddetli yağışlar sonrası sel meydana geldi. Sel sularının menfezi tıkamasıyla yolun bir bölümünde çökme oluştu. Bu durum, bölgede ulaşımın güçlükle sağlanmasına yol açtı. İhbar üzerine derhal harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan Gökdere grup yolunun bazı kesimlerine düşen taş ve kaya parçaları da ulaşımda aksamalara neden oldu. Ekipler, yolu trafiğe açmak amacıyla düşen bu taşları ve kaya parçalarını temizledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.