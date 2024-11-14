Elazığspor teknik direktörü Bülent Yenihayat: “Ligde kolay maç yok”

Elazığspor teknik direktörü Bülent Yenihayat, Somaspor karşısında alınan galibiyeti değerlendirerek, hafta sonu oynanacak olan Diyarbekirspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta yükselişini sürdüren ve 12. haftada pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor ile karşılaşacak olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Bülent Yenihayat gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. 3 kez geriye düşüp Somaspor karşısında alınan galibiyetin önemli olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, Diyarbekirspor maçının zor geçeceğini söyledi.

"Zor bir lig"

Somaspor maçının zor geçtiğini belirten Yenihayat, "Saha kötüydü. Kötü bir hakem performansı vardı. Ona rağmen 3 kere geriye düşüp kazanmak bizim için önemliydi. Hep söylüyoruz ligde kolay maç yok. Rakibin kim olduğu hangi sırada olduğu, kiminle oynadığımızın bir önemi yok. Zor bir lig oynuyoruz. Bunu da biliyoruz defalarca söyledik. Zorlandığımız kolay geçirdiğimiz maçlar oluyor. Genç ve dinamik bir takıma karşı oynadık. Ama oradan 3 kere geriye düşüp kazanıp dönmek önemliydi. Bizim adımıza ileriki haftalar için umut anlamında, oyuncuların özgüveni anlamında ki son iki maçta geriden gelip kazanıyoruz. Son dakikalarda goller geliyor. Lig biraz geçen seneye de benzemeye başladı. İnşallah geçen seneki gibi sonrasında işin finalinde bir üst lige çıkan taraf oluruz ama bunları konuşmak için çok maç var. Geçeceğimiz zamanlar var. Zor maçlar oynuyoruz bizim adımıza zor ama sonucu iyi olan bizi mutlu eden bir sonuçla oradan döndük. Kazanmak güzel inşallah da böyle devam eder" dedi.

"Futbolun doğrularını sahaya koyacağız"

Diyarbakırspor maçı hazırlıkları hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, "Ligdeki pozisyonları açısından zor bir maç olacak. Her zaman olduğu gibi şimdi onu içeride konuştuk. Biz sahaya futbolun doğrularına daha fazla koyarsak ki onlardan daha fazla mücadele edersek bizim adımıza rahat geçebilecek bir maç. Saha içerisinde karşı tarafı cesaretlendirirsek bizim adımıza zor geçecektir. Sahada planları nasıl uygulayabiliriz? Rakibin artıları eksileri nelerdir? Onların nasıl zaaflarından faydalanabiliriz? Kısmını pratiğe döküp haftasonu maçta onu uygulamaya çalışacağız. Şu var biz onlardan daha kaliteli takımız, maça onlardan daha fazla mücadele edersek futbolun doğrularını onlardan daha fazla yaparsak işimiz kolaylaşıyor ama bırakırsak rehavet bizim için zararlı oluyor. Yukardaki takımlardan biriyle oynayacakmış gibi konsantre olup hafta sonunu kazanarak diğer haftalara geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 12. haftasında Diyarbekirspor'u evinde konuk edecek olan Çimentaş Elazığspor'da genç futbolcuları Mücahit Çıra ile Umut Uzun kazanmak için sahada olacaklarını söyledi. Ligde ilk kez süre aldığını belirten Elazığspor'un genç kalecisi Mücahit Çıra, "İki tane penaltıdan gol yedik. İkinci golde herkes hatam olduğunu düşünüyor, topu sektirdim. Uzun süredir kale beklememiştim, performansımı daha ileriye taşıyacağımı düşünüyorum. Burası büyük bir camia, kaldırmak zorundayız çünkü. Çok karakterli bir takımız, kolay değil 3 kere geriye düşüp maçı çevirmek. Takım arkadaşlarımla da gurur duydum. Daha iyi olacağız. Diyarbekirspor kağıt üstünde bizden geride görünse de maçı ciddiye alıp kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Bu hafta Berşan'ın yokluğunda maça onbirde çıkması beklenen sağ bek Umut Uzun ise, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor, takım olarak çok iyi konsantre olduk. Diyarbekir kağıt üzerinde kötü gözükse de zor bir maç. Fiziksel olarak, mental olarak çok iyi hazırlandık. İnşallah 3 puan alıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.