Elazığsporlu Yağızcan ‘dalya’ dedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığsporlu Yağızcan ‘dalya’ dedi

Elazığspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Yağızcan Erdem kulübüyle 100. Maçına çıkarak ‘dalya’ dedi.

Elazığspor formasını 3.5 yıldır terleten başarılı orta saha Yağızcan Erdem, bordo-beyazlı takımla 100. resmi maçına çıkarak ‘dalya’ dedi. Bordo-beyazlı kulübün Serik Belediyespor’la oynadığı maç öncesinde kulüp başkanı Ahmet Feti Yılmaz tarafından başarılı oyuncuya tablo ve çiçek takdim edildi.

Kulüp resmi sayfasından da ''Tebrikler Yağızcan Erdem. Serik FK maçında forma giyen oyuncumuz Yağızcan Erdem’i bordo beyazlı formamız altında 100. maçına çıkmasından dolayı tebrik ediyoruz. Bordo-beyaz formamız altında nice başarılar dileriz'' denildi.

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