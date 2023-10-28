Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 6 Şubat'taki depremlerden ikincisinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nisan ayında temeli atılan 126 deprem konutu, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, hak sahiplerine teslim edilecek.

KAYNAK: AA
Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek

Karaelbistan Mahallesi'nde 5 katlı inşa edilen deprem konutlarının dış cephe boyaları tamamlandı. Elektrik, su tesisatları da biten dairelerin mutfak dolapları, doğal gaz petekleri takıldı, mobilyaları yerleştirildi.

Çevre düzenlemesi süren 126 daireden oluşan 6 bloklu alana çocuk oyun grupları, kamelyalar konulurken fidanlar dikiliyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, felaketin yaralarını sarmak, izlerini ortadan kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

elbistanda-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-126-konut-teslim-edilecek-yenicag12.jpg

Elbistan'da 40 bin bağımsız bölümden 20 bininin depremden etkilendiğini ifade eden Gürbüz, devletin tüm imkanlarıyla afetzedelerin yanında olduğunu dile getirdi.

Deprem konutlarının inşasındaki çalışmaların süratle devam ettiğini anlatan Gürbüz, şunları kaydetti:

"1 Nisan'da temelleri atılan konutlar teslimata hazır. 6 bloku inşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edebilmek için güçlü bir çalışma ve çaba var. Peyzaj, çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarında sona geldik. Cumhuriyet'imizin 100. yılına ulaştıralım istedik. Aslında daha fazla sayıda konut hazır ama ince işçiliği diyebileceğim diğer teknik detaylar hazırlanıyor. Gerçekten çok büyük devletiz. 6 ay gibi kısa sürede bu sokak oluşturuldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Elbistanlılar olarak müteşekkiriz."

elbistanda-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-126-konut-teslim-edilecek-yenicag1.jpg

elbistanda-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-126-konut-teslim-edilecek-yenicag14.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Türk mitolojisinde damga ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde damga ne anlama geliyor?
Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecekler Dünya
Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecekler
36 dakikalık şarjla 480 kilometre gidiyor. Tank gibi araba 7 kişilik OTOMOTİV
36 dakikalık şarjla 480 kilometre gidiyor. Tank gibi araba 7 kişilik
Midibüs otomobile çarptı: 4 yaralı Gündem
Midibüs otomobile çarptı: 4 yaralı
Hayatında her şey ters gidince bisikleti de ters sürmeye başladı Yaşam
Hayatında her şey ters gidince bisikleti de ters sürmeye başladı
28 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 28 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var? Magazin
28 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 28 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?
Mısır’da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
Mısır’da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var