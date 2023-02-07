Elbistan’da yaşlı kadın ağlayarak yardım istedi: Ayaklarım ıslak, sadece bir ayakkabı istiyorum. Burada açız. Hiçbir yardım gelmedi

Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında Elbistan'da çok sayıda bina yıkılırken, gece boyunca yardım çığlıkları yükseldi.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ardından bölgede hâlâ arama kurtarma ekiplerinin beklendiği yerler mevcut.

İkinci depremin merkez üssü Elbistan’da birçok yerde vatandaşlar, enkaz altında kalanları kendi imkanları ile çıkarmaya çalışıyor.

Elbistan'da hala yardım gelmediğini söyleyen yaşlı kadın "Ayaklarım ıslak, sadece bir ayakkabı istiyorum. Sabahtandır burada açız. Hiçbir yardım gelmedi." dedi.