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  • Elbistan’da yaşlı kadın ağlayarak yardım istedi: Ayaklarım ıslak, sadece bir ayakkabı istiyorum. Burada açız. Hiçbir yar

Elbistan’da yaşlı kadın ağlayarak yardım istedi: Ayaklarım ıslak, sadece bir ayakkabı istiyorum. Burada açız. Hiçbir yardım gelmedi

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci bir depremin ardından yaşlı bir kadının ağlayarak ayakkabı istediği video yürekleri parçaladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 11:48
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Elbistan’da yaşlı kadın: Ayaklarım ıslak sadece bir ayakkabı istiyorum. Burada açız. Hiçbir yardım gelmedi

Elbistan’da yaşlı kadın ağlayarak yardım istedi: Ayaklarım ıslak, sadece bir ayakkabı istiyorum. Burada açız. Hiçbir yardım gelmedi
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Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında Elbistan'da çok sayıda bina yıkılırken, gece boyunca yardım çığlıkları yükseldi.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ardından bölgede hâlâ arama kurtarma ekiplerinin beklendiği yerler mevcut.

İkinci depremin merkez üssü Elbistan’da birçok yerde vatandaşlar, enkaz altında kalanları kendi imkanları ile çıkarmaya çalışıyor.

Elbistan'da hala yardım gelmediğini söyleyen yaşlı kadın "Ayaklarım ıslak, sadece bir ayakkabı istiyorum. Sabahtandır burada açız. Hiçbir yardım gelmedi." dedi.

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Gökhan
7.02.2023 12:57
Millet enkazda can derdinde akp camilerde sela okutuyor. Milleti kaderine terk etmiş.  
 
Recep Efendi
7.02.2023 12:14
AFAD a imamları doldurup liyakat sahiplerini çıkartınsan olacak bu..  
 
düzgün
7.02.2023 12:07
milyarları haksız yere veya hakkıyla kazanan ŞİRKET VE ZENGİNLER sözüm hepinize. güvenmiyorsanız yerine ulaşmasını kendiniz bizzat iletin sesiniz solugunuz çıkmıyor çokmu zor bu işi yapmak!!!  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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