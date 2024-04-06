Elçin Sangu ünlü dizide oynayacak

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Elçin Sangu ünlü dizide oynayacak
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, uzun bir aranın ardından setlere dönüyor.

38 yaşındaki Elçin Sangu’nun yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu Prens dizisinin kadrosuna katıldı.

Prens dizisinin başrolü ve aynı zamanda senaristi olan Giray Altınok, katıldığı bir programda Elçin Sangu’nun Blu Tv’de yayınlanan Prens dizisinin yeni sezonunda konuk oyuncu olarak yer alacağını söyledi.

Son olarak Çöp Adam dizisiyle ekranlarda boy gösteren Elçin Sangu, Kiralık Aşk dizisiyle büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.

Sangu ayrıca Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura ve Çarpışma gibi dizilerde de rol almıştı.

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