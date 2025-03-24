Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu’na tam destek

İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanırken, "terör" soruşturmasında serbest kaldı.

SİLİVRİ’YE GÖTÜRÜLDÜ

Tutuklu yargılanacak olan İmamoğlu, eski adı Silivri olan Marmara Cezaevi'ne götürüldü.

Yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu'nun yanı sıra Medya A.Ş Yönetim Kurulu Murat Ongun, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas da dahil birçok bürokrat ve iş insanı tutuklandı.

Tutuklamaların ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Ünlü oyuncu Elçin Sangu’da sessizliğini bozdu. Sangu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım 33 bin beğeni aldı.

Elçin Sangu, "Adalet gecikir ama yolunu şaşırmaz derler…

Demokrasinin temelini sarsan her şey, hepimizin geleceğini etkiler.

Ben hâlâ “Her şey çok güzel olacak” diyenlerdenim" ifadelerini kullandı.