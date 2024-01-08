Elçiye zeval olmaz atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Elçiye zeval olmaz atasözünün anlamı nedir?
Elçiye zeval olmaz atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Elçiye zeval olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İki taraf arasında bir sorunda olması durumunda bir tarafın diğer tarafa 'ara buluculuk' amacıyla gönderdiği kişi olumsuz bir teklifte ya da bir sözde bulunabilir.

Ancak gelen bu teklif ya da sözün sorumlusu gelen elçi değildir. Yapılan bu teklif için elçinin bir kabahati bulunmamakla birlikte aracıya kızmak, küsmek veya kırılmak doğru olmayacaktır.

Söylenen sözün ya da teklifin nedeni ile gelen aracıya bir zarar verilmesi ve yargılanması hali doğru değildir. Dolayısıyla "elçiye zeval olmaz" bu konuyu anlatmaya çalışmaktadır.

ELÇİYE ZEVAL OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben sadece bana söyleneni geldimsize aktardım, elçiye zeval olmaz."

"Her söylediğimi eleştiriyorsun da, elçiye zeval olmaz. Hiç alınmıyorum bilgin olsun."

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