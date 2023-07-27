Elden ele dolaşan muhalefet videosu

28 Mayıs Seçimlerinde muhalefetin tekrar iktidara karşı kaybetmesinin ardından, vatandaşlar 2000’li yıllarda yayınlanan ‘Sayın Bakanım' dizisinin bir bölümünü hatırlattı.

Dizide, Ali Sunal, Haluk Bilginer ve Haldun Dormen'in yer aldığı ‘muhalefet’ adlı bölümde; Türkiye'de muhalefetin asıl amacını anlatmışlardı.

"MUHALEFETİN İSTEDİĞİ İKTİDARI DEVİRMEK DEĞİL Mİ?"

Söz konusu dizide şu replikler geçmekteydi:

- Muhalefetin istediği iktidarı devirmek değil mi?

- Başka ülkelerde dediğin olabilir sayın kalem ama Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil. Muhalefetten düşmemek

- Çünkü muhalefette olmak iktidarda olmaktan çok daha iyidir. Aynı maaşı alırsın bol çene yaparsın ve hiç bir sorumluluk altına girmezsin