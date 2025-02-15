Elden Ring Nightreign testi felakete dönüştü

Elden Ring Nightreign, şüphesiz bu yılın en büyük oyun çıkışlarından biri olacak. Ancak, diğer Soulslike oyunlardan farklı bir deneyim sunduğu için oyuncuların ilgisini daha da artırıyor. FromSoftware, bu oyunla yine büyük bir merak uyandırmayı başardı ve oyunun ilk ağ testi, birçok oyuncu için Elden Ring’i ilk kez deneme fırsatı sundu.

Ancak, FromSoftware’ın beklentilerin çok gerisinde kaldığı ortaya çıktı. Testin ilk gününde, aşırı yüksek kullanıcı talebi nedeniyle oyuncular uzun süre sırada beklemek zorunda kaldı. Çoğu oyuncu, başlama ekranını bile geçemedi, hatta sunucu yoğunluğu nedeniyle sistem tamamen sıfırlandı. Bu durum, hayal kırıklığı yaratarak büyük bir aksaklığa yol açtı.

FROMSOFTWARE, SUNUCU SORUNLARINI TELAFİ EDECEK Mİ?

Test sona erdiğinde, FromSoftware, Elden Ring Twitter hesabı üzerinden sunucu sorunlarından etkilenen oyunculardan özür diledi. Şirket, bu hafta sonu yapılacak yeni ağ testlerinin daha stabil olacağına dair bir açıklama yaptı. Ayrıca, yaşanan aksaklıkları telafi etmek adına başka bir ağ testi seansı düzenlemeyi düşündüklerini belirtti.

Elden Ring Nightreign’in yeni bir ağ testi alması olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Capcom’un, Monster Hunter Wilds beta testinin PSN kesintisi nedeniyle yaşanan erişim sorunları sonrası beta süresini uzatarak oyunculara telafi imkanı sunduğu örneği göz önüne alındığında, FromSoftware’ın benzer bir adım atması bekleniyor.

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ELDEN RİNG NİGHTREİGN’İN ÇIKIŞ TARİHİ VE EK İÇERİKLER

Elden Ring Nightreign’i kaçıran oyuncular için beklemek pek uzun olmayacak. Oyun, 30 Mayıs’ta tam sürümüyle çıkacak. Ayrıca, Steam mağazasında ortaya çıkan sızıntılar, çıkış sonrası ek patronlar ve karakterlerin de dahil edileceğini gösteriyor. Bu da demek oluyor ki, orijinal oyun oldukça kısa bir süre sonra zenginleştirilecek. İlk oyun için yıllarca bekleyen oyuncular, bu yeni oyun için sadece üç ay beklemek zorunda kalacaklar.