PlayStation Plus abonelerine müjde: 5 günlük ek kullanım hakkı verilecek

PlayStation, küresel çapta yaşanan PSN kesintisi nedeniyle tüm PlayStation Plus abonelerine 5 gün ücretsiz kullanım hakkı tanımlayacağını duyurdu. Şirket, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Ağ hizmetleri, operasyonel bir sorunun ardından tamamen toparlandı. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve topluluğumuzun sabrına teşekkür ederiz. Tüm PlayStation Plus üyelerine otomatik olarak 5 ek gün hizmet sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

PSN'de yaşanan kesinti yaklaşık 24 saat sürerken, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının çevrimiçi oyun oynayamamasına ve oyun indirememesine neden oldu. PlayStation, sabah saatlerinde yaptığı başka bir açıklamada, "PSN hizmeti geri yüklendi. Artık çevrimiçi özelliklere sorunsuz erişebilirsiniz." şeklinde bilgilendirme yaptı.

PlayStation Plus hizmetinin tüm abonelik katmanlarındaki kullanıcılara 5 günlük telafi süresinin otomatik olarak tanımlanması bekleniyor. Ancak herhangi bir değişiklik olması halinde PlayStation, kullanıcıları bilgilendireceğini duyurdu.