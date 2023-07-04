Elektriğe kapılan İmam hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde elektrik akımına kapılan imamı hastaneye yetiştirmek isteyen otomobil kaza yaptı. Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan imam kurtarılamadı.

Elektriğe kapılan İmam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyü Balcılar Mahallesi Camiinde imam olarak görev yapan Tahsin Doğanay (28), köydeki bir inşaata yardım ederken elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Köyün ilçeye uzak olması nedeniyle yaralı imamı biran önce ambulansa ulaştırmak için Fevzi ve Kenan Tuncer’le birlikte 29 AK 595 plakalı otomobiliyle yola çıkan Bekir Çubukçu, bir süre ilerledikten sonra aracının kontrolünü kaybederek dereye yuvarlandı.

Elektrik çarpması ihbarı alarak köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bu kez trafik kazasına müdahale ederken sürücü Bekir Çubukçu, Fevzi ve Kenan Tuncer ile imam hatip Tahsin Doğanay kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan imam hatip Tahsin Doğanay ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Cenazesi Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırılan imamın Trabzon’un Of ilçesinden olduğu, evli ve 4 yıldır köyde görev yaptığı öğrenildi.

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