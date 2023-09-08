Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Erzurum'da çayırda dayılarına yardım eden 8 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. Küçük çocuğun vücudunun bir çok yerinde ve özellikle ayaklarında ciddi yanıklar oluştu.

KAYNAK: İHA
Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Erzincan’ın Tercan ilçesinden anneannesinin yanına Erzurum’un Aşkale'ye gelen 8 yaşındaki Taylan Güven, burada dayılarına yardım için gittiği çayırda elektrik akımına kapıldı ve getirildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alındı.

Küçük Taylan Güven Aşkale’de çayırda balya haline getirilen otları araca yükleyen makinenin yanında iken bir anda elektrik akımına kapıldı. İfadelere göre, balya yükleme makinesi orada bulunan elektrik iletim hattına değince küçük çocuk elektriğe kapıldı. Erzurum’a getirilen ve tedavi altına alınan küçük çocuğun vücudunun bir çok yerinde ve özellikle ayaklarında ciddi yanıklar oluştu. Ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.

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Baba Rıza Güven, çocuğunun anneannesinin yanında Aşkale’de kaldığını belirterek, “Haberi duyunca hemen Erzurum’a hastaneye geldik. 3 gün boyunca Taylan yoğun bakımda kaldı ve daha sonra normal odaya geçti. Çok şükür vücudunun dış kısımlarında yanıklar var. Ama iç organları iyi durumda. Ayakları çok fena durumda, yanmış. Şu anda tedavisini görüyor ve bekliyoruz. Bu durum hem bizim hem de onun için çok zor. Başka çocukların başına gelmesini istemiyoruz. Ailelerin dikkat etmesi gerekir. Hastanedeki doktorlardan ve hizmetlerden çok memnunuz” dedi.

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