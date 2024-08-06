Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi

Düzce'nin merkeze bağlı Çerkez Taşköprü mevkisinde bulunan metal fabrikasında çalışan Serdar Bozok ve Gökhan Kahraman, çalışma sırasında yüksek gerilim akımına kapıldı.

Diğer işçilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaralanan 2 işçiyi ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İşçilerden Serdar Bozok burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, diğer işçi Gökhan Kahraman'ın ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

KAMERALARA YANSIDI

Olay anları, fabrikadaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, görüntülerde, elektrik akımına kapılan işçinin yüksekten düşmesi ve diğer işçilerin kurtarma çabaları yer aldı.