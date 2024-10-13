Elektrik direği patladı

Kaynak: İHA
Elektrik direği patladı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Eyüpsultan'da bir elektrik direğinde patlamalar meydana geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası bir elektrik direğinde havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Olay, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Funda Sokak'ta yer alan bir elektrik direğinde meydana geldi. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası elektrik direği kablosunda kopma meydana geldi. Kopma sonucu direkten hava fişekleri andıran patlamalar meydana geldi.

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Birçok noktadan görünen patlamaların yaydığı ışık ve ses çevrede paniğe neden oldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve elektrik ekipleri geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan olayda iddiaya göre direkteki patlamalar belli bir süre sonra kendiliğinden durdu. Direğin elektriğinin bağlı olduğu sokaktaki binalarda elektrik kesintisi meydana geldi. Ekipler hasar alan direkle ilgili çalışma başlattı.

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