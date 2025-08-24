Elektrik direği patladı! Yangın çıktı! Köyüler söndürmek için seferber oldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü Çavçük mezrasında bir elektrik direğinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çevreye yayılan kıvılcımlar, rüzgârın da etkisiyle hızla yayılarak yangına neden oldu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik direğinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü Çavçük mezrasında bulunan elektrik direğinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çevreye saçılan kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede etrafa yayılarak yangına neden oldu. İlk müdahaleyi köylülerin yaptığı yangına daha sonra itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

