Elektrik direğindeki trafoda can pazarı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ankara Beypazarı’nda bir çitçi elektrik trafosunda kesintiyi kontrol etmek için çıktığı direkte elektrik çarptı. Olay yerine gelen ekipler kişiyi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beypazarı ilçesi Tacettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda yaşanan problem sonrası 60 yaşındaki çiftçi Duran Koç, elektrik direğine çıktı. Burada kablolara temas eden Koç'a elektrik çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Duran Koç, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrik direğindeki trafoda can pazarı

Elektrik direğindeki trafoda can pazarı

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