Elektrik direğine çarpan araçta 2 kişi can verdi

Kaza, saat 18.00 sularında gerçekleşti. Ayvacık ilçesine bağlı Baharlar köyünden Uzunalan köyüne giden İsmail Özpek idaresindeki araç Uzunalan köyü yakınlarında sürücünün direksiyon yönetimini yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak savruldu.

Kazada sürücü İsmail Özpek ve araçtaki yolcu Sabire Ihmaz ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinin sonrasında ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar gösterilen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.