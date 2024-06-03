Elektrik direğine çarpan araçta 2 kişi can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elektrik direğine çarpan araçta 2 kişi can verdi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir araç elektrik direğine çarptı. Kaza sırasında ağır yaralanan 2 kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sularında gerçekleşti. Ayvacık ilçesine bağlı Baharlar köyünden Uzunalan köyüne giden İsmail Özpek idaresindeki araç Uzunalan köyü yakınlarında sürücünün direksiyon yönetimini yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak savruldu.

Kazada sürücü İsmail Özpek ve araçtaki yolcu Sabire Ihmaz ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinin sonrasında ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar gösterilen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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