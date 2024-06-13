Elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı

Olay, Esenler Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Zübeyir A. yönetimindeki plakası belirlenemeyen bir otomobil, direksiyon kontrolünü yitirerek kaldırımdaki elektrik direğine hızla çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Ancak, sürücü Zübeyir A., çevredekilerin yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanma suçundan ehliyetine el konulduğu bilgisi de kazanın ardından ortaya çıktı. Kazanın etkisiyle alev alan araç, çevredeki vatandaşların müdahalesi ve cep telefonu kameralarının kaydı altında, kısa sürede büyük bir yangına dönüştü.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve trafik akışını düzenledi. Sağlık ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan sürücüyü kontrol altına alarak gerekli müdahaleleri yaptı.