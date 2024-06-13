Elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı

Kaynak: İHA
Elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu araç alevlere teslim oldu.

Olay, Esenler Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Zübeyir A. yönetimindeki plakası belirlenemeyen bir otomobil, direksiyon kontrolünü yitirerek kaldırımdaki elektrik direğine hızla çarptı.

aw226301-01.jpg

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Ancak, sürücü Zübeyir A., çevredekilerin yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanma suçundan ehliyetine el konulduğu bilgisi de kazanın ardından ortaya çıktı. Kazanın etkisiyle alev alan araç, çevredeki vatandaşların müdahalesi ve cep telefonu kameralarının kaydı altında, kısa sürede büyük bir yangına dönüştü.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve trafik akışını düzenledi. Sağlık ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan sürücüyü kontrol altına alarak gerekli müdahaleleri yaptı.

İlgili Haberler
Sürücünün tuhaf hareketleri yakayı ele verdi
Sürücünün tuhaf hareketleri yakayı ele verdi
Direksiyon hakimiyetini kaybetti doğal gaz kutusuna çarptı: 2 Yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti doğal gaz kutusuna çarptı: 2 Yaralı
Kırklareli'de yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı
Kırklareli'de yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı
Akaryakıt istasyonunda tamirat yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı
Akaryakıt istasyonunda tamirat yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı
Jandarma define avcılarına suçüstü yaptı
Jandarma define avcılarına suçüstü yaptı
80 yaşındaki kadının öldürülmesinde düğüm çözüldü
80 yaşındaki kadının öldürülmesinde düğüm çözüldü
Kontrolden çıkan araç direğe çarparak durabildi. 5 yaralı
Kontrolden çıkan araç direğe çarparak durabildi. 5 yaralı
MBA duyurdu. Faizler düştü başvurular arttı
MBA duyurdu. Faizler düştü başvurular arttı
Sahte altın dolandırıcılarına suçüstü: 3 kişi tutuklandı
Sahte altın dolandırıcılarına suçüstü: 3 kişi tutuklandı
Bahçeli de Ayşe Ateş ile görüşür mü?
Bahçeli de Ayşe Ateş ile görüşür mü?
Son Haberler
Sürücünün tuhaf hareketleri yakayı ele verdi Yerel Haberler
Sürücünün tuhaf hareketleri yakayı ele verdi
TÜVTÜRK'te yeni dönem! O işleme ödeme alınmayacak Ekonomi
TÜVTÜRK'te yeni dönem! O işleme ödeme alınmayacak
Direksiyon hakimiyetini kaybetti doğal gaz kutusuna çarptı: 2 Yaralı Yerel Haberler
Direksiyon hakimiyetini kaybetti doğal gaz kutusuna çarptı: 2 Yaralı
Çalışma hayatında yeni dönem! İşverenler artık yaşa önem veriyor Gündem
Çalışma hayatında yeni dönem! İşverenler artık yaşa önem veriyor
Kırklareli'de yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı Yerel Haberler
Kırklareli'de yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı
Akaryakıt istasyonunda tamirat yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı Yerel Haberler
Akaryakıt istasyonunda tamirat yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı