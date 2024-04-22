Elektrik direğine ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü

Tokat’ın Erbaa ilçesi Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı’nda saat 07.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Karayaka yönüne seyreden Cankat Alperen San yönetimindeki 20 ABK 385 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hacı Güleç yönetimindeki 60 NB 794 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan Güleç’in otomobili, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparken, kazada Hacı Güleç yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan San ise ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.