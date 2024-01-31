Elektrik faturalarına yerli enerji zammı

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Elektrik faturalarına yerli enerji zammı
Yenilenebilir enerji kaynaklarına devlet tarafından sağlanan “alım garantisinin” TL olarak belirlenme zorunluluğu kaldırılırsa elektrik faturaları iyice kabaracak. İşte detaylar…

Erdoğan Süzer'in haberine göre, TBMM’ye sunulan kanun teklifindeki yenilenebilir enerji kaynaklarına devlet tarafından sağlanan “alım garantisinin” TL olarak belirlenme zorunluluğu kaldırılması maddesi gündem oldu.

Yasa teklifiyle TL ifadesi kaldırılırsa teklifin hangi para cinsinden olacağının yarışma şartnamesiyle belirlenebilecek.

Dolayısıyla rüzgâr ve güneşten elektrik üreten santraller sahiplerine dolar ya da Euro ile alım garantisi verebilecek.

Böylece yerli ve milli elektriğin fiyatı döviz kuru arttıkça şişecek. Vatandaşın elektrik faturasına yansıyacak. Zamlar üste üste gelecek.

Öte yandan teklif ile halen sadece denizler üzerine kurulabilen güneş ve rüzgâr santralleri artık doğal, suni ve baraj dahil tüm göllerin üzerine de kurulabilecek.

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