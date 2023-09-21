Elektrik faturası yüksek gelenler buraya başvuruyor

Elektrik Tüketim Desteği ile Türkiye’de ihtiyaç sahibi hanelerin elektrik faturalarını azaltmak için devlet tarafından sosyal yardım programı başlatıldı. Buna göre Elektrik faturaları yüksek gelen ailelere destek sağlanacak. Programın amacı, yoksulluğun ve enerji yoksunluğunun azaltılmasına katkıda bulunmak olarak belirtiliyor.

ASGARİ ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ BİLEŞENİ

Bu bileşen, 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere yöneliktir. Bu haneler, hanedeki kişi sayısına göre aylık belirli bir miktar elektrik tüketim desteği alırlar.

AİLEDEKİ KİŞİ SAYISINA GÖRE YARDIMIN MİKTARI DEĞİŞİYOR

Hanedeki kişi sayısına göre verilecek yardım tutarı değişkenlik gösteriyor. Buna göre,

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (112,63 TL)

3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (150,17 TL)

4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (187,71 TL)

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (225,25 TL) yardım sağlanacak.

ASGARİ ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ BİLEŞENİ

Bu bileşen, 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere yöneliktir. Bu haneler, hanedeki kişi sayısına göre aylık belirli bir miktar elektrik tüketim desteği alırlar.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Söz konusu desteğe başvuru için "•Kimlik Belgesi •Mesken Tipi Elektrik Faturası •Kronik Hastalığı Nedeniyle Tıbbi Cihaza Bağlı Hastanın Sağlık Raporu" evraklarının gerekli olduğu belirtildi.

3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler ile Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen hastaların bulunduğu haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen haneler faydalanabilmektedir.