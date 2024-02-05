Elektrik istasyonu var ama yanaş yanaşabilirsen. Bir Türkiye masalı daha

Elektrikli otomobiller son dönemde Türkiye’de yaygınlaşıyor. Elektrikli araçlar için yapılan bazı teşvikler ve diğer araçlarla karşılaştırıldığında ortaya çıkan fiyat/performans farkı vatandaşların elektrikli araçlara yönelmesine neden oluyor.

Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça araçların şarj edilmesi için gereken istasyonlar da yaygınlaşıyor. Bu istasyonlardan birinin kar altındaki görüntüleri dikkat çekti.

Anadolu Otoyolu Bolu çıkışında yer alan bir alışveriş merkezinin önünde bulunan şarj istasyonunun karlar içinde kaldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde istasyona girmek isteyen sürücülerin kar nedeniyle yanaşamaması dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntülere “Bir Türkiye masalı daha” yorumu yapıldı.