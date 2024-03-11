Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı Çayırova Mahallesi’ndeki bir sokakta yer alan trafoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevler, çevre sokaklardaki elektrik kablolarına da sıçraması sonucu patlamalar meydana geldi.
Gökyüzünün karanlığını patlamalar ve alevler aydınlattı.
Korku dolu anlar yaşayan yurttaşların ihbarı ile bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara yayılmadan söndürüldü.
10 sokak karanlığa gömülürken, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.