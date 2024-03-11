Elektrik kablosu seçim bayraklarını taşıyamadı. Lüks aracı yaktı

Olay, Maltepe İdealtepe Mahallesi’nde saat 20.30 sularında gerçekleşti. Asılan seçim bayraklarını taşıyamayan elektik kablosunun kopması paniğe neden oldu. Ateş alan kablo park halindeki lüks aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.

Kablonun düşüş anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve tedbir amaçlı polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine hemen ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Elektrik direğinin etrafında güvenlik önlemi alındı.