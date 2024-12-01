Elektrik panosundaki yangın korkuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elektrik panosundaki yangın korkuttu

Aksaray'da apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden olurken, bina itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Aksaray'da apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden olurken, bina itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, Taşpazar Mahallesi 841. Sokak'ta bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın elektrik panosunda kabloların şase yapması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler olay yerine gelir gelmez apartmanı tahliye etti. Ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Elektrik panosundaki yangın korkuttu

Elektrik panosundaki yangın korkuttu

Elektrik panosundaki yangın korkuttu

Son Haberler
Galatasaray, yerli oyuncuları için harekete geçti. Maaşlara ciddi zam geliyor
Galatasaray, yerli oyuncuları için harekete geçti. Maaşlara ciddi zam geliyor
Ankara’nın “derin kulağı”… Fehmi Koru’nun, Bahçeli analizindeki ilginç ayrıntı…
Ankara’nın “derin kulağı”… Fehmi Koru’nun, Bahçeli analizindeki ilginç ayrıntı…
Trabzonspor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gidecek. Nedeni, hakem hataları
Trabzonspor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gidecek. Nedeni, hakem hataları
Maliye depremzedenin vergisinin peşine düştü! Daha yaralarını sarmadan...
Maliye depremzedenin vergisinin peşine düştü! Daha yaralarını sarmadan...
Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayboldu
Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayboldu