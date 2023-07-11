Elektrik panosundan çıkan dumanlar ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahil bandındaki elektrik panosunda dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Elektrik panosundan çıkan dumanlar ekipleri harekete geçirdi

İHA'dan alınan habere göre, Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi ofis yolu üzerindeki sahil bandında elektrik panosunda yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri yangın olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri ise KGYS panosu açtıklarında dumanların yükseldiğini gördü. Bir polis memuru telefonla ile edindiği bilgilerle panonun enerji akışını kesti.

Panodaki arızanın giderilmesi için olay yerine ekipleri sevk edildi.

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