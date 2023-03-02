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Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 44 elektrik üretim santraline 2022 Aralık ayı için yaklaşık 338,5 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 11:26
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Elektrik santrallerine 338,5 milyon liralık kapasite desteği

Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
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Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 51 santralden 44'üne 2022 Aralık ayı için toplam 338 milyon 444 bin 633 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 31 milyon 212 bin 837 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak. Bu şirketi, 25 milyon 220 bin 486 lira ödemeyle Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 14 yerli kömür yakıtlı termik santral, 4 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 16 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 10 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

(Kaynak: AA)

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