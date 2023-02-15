15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elektrik tellerinden çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Elektrik tellerinden çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'da bir iş makinesinin kopardığı elektrik telleri bir evin düştü. Düşen tellerden çıkan kıvılcımlarla evde yangın çıktı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 15:42
Takip Et

Elektrik telleri evi yaktı

Elektrik tellerinden çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş makinesinin kopardığı elektrik tellerinin bir evin üzerine düşmesi sonrasında yangına neden oldu.

Olay, Babataşı Mahallesi 777. Sokakta meydana geldi. Sokaktan geçen iş makinesi elektrik tellerini fark etmeyince telleri kopardı.

Kopan teller bir evin üzerine düştü. Tellerden çıkan kıvılcımlarla evde yangın başladı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
1
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
3
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
5
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Kazak ressam tablosunu sattı, gelirini depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu sattı, gelirini depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu sattı, gelirini depremzedelere bağışladı
﻿Heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
﻿Heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
﻿Heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
﻿'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı
﻿'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı
﻿'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı
﻿Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
﻿Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
﻿Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.