Elektrik üretimi şubatta yüzde 5,29 azaldı

Türkiye'nin şubatta elektrik üretimi düştü. EPDK'nın verilerine göre şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,29 azalışla 23 milyon 641 bin 34 megavatsaat oldu.

Elektrik üretimi şubatta yüzde 5,29 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 30,67'si doğal gaz santralleri, yüzde 23,84'ü ithal kömür santralleri, yüzde 13,73'ü linyit santralleri, yüzde 10,24'ü hidroelektrik santralleri ve 12,19'u rüzgar santrallerinde yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,29 azalışla 23 milyon 641 bin 34 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 10,87 azalarak 18 milyon 932 bin 179 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 40,03'ü sanayi, yüzde 29,21'i mesken, yüzde 26,91'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatmanın payı yüzde 2,44, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,41 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAYISI ARTTI

Elektrikte tüketici sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,17 artarak 48 milyon 19 bin 796'ya ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 2,53, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 0,37 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 19,96, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 21,22, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 4,8 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 3,23 artarak yaklaşık 95 bin 223 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,52'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,44'ü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,88'i rüzgar santralleri, yüzde 10,89'u ithal kömür santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

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