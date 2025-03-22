Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! 1 Nisan'da başlıyor

Aboneler artık hem elektrik hem de doğalgaz faturalarında ne kadar devlet desteği uygulandığını görebilecek. Uygulama 1 Nisan'dan itibaren başlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatı üzerine, elektrik faturalarında düzenleme yapılması için EPDK dağıtım şirketlerine yazı gönderdi.



Doğalgaz için de BOTAŞ çalışma başlattı. O çalışmalarda sona gelindi ve takvim oluşturuldu.

1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da yer alacak.

Faturada hem gerçek maliyet hem de destek tutarı aynı anda görülebilecek. En altta ise; ödenmesi gereken tutar yazılacak.



⁠Uygulama sadece konut abonelerinin aylık faturaları için geçerli.

Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak.



Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla devreye alınan düzenlemeye göre; aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri, devlet desteği alabiliyor.



Elektrikte düşük kademede devlet desteği yüzde 60, yüksek kademede de yüzde 40 olarak uygulanıyor.



Doğalgazda ise yüzde 65 oranında devlet desteği faturaya yansıtılıyor.