Elektrikli arabanın en güzeli çıktı. Aile arabasının iç tasarımı çok güzel olmuş

Geniş iç tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Zeekr CM2E, casus kameralarca görüntülendi. Koltuk sayısının fazlalığı ve iç tasarımının genişliği sayesinde dikkatleri çeken araç, ailelerin vazgeçilmezi olmak için geliyor.

ZEEKR'İN YENİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ

Zeekr tarafından geliştirilen elektrikli minivan CM2E, ABD merkezli otonom sürüş projesi Waymo ile işbirliği içerisinde yapıldı. Çin’de gizemli bir şekilde test edildiği esnada, casus kameralara yakalandı.

Karar'ın aktardığına göre, İsveç’te tasarlanan Zeekr CM2E, L4 seviyesinde otonom sürüş özellikleriyle donatıldı ve 2022 Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtılan M-Vision konseptinin ürünü olarak dikkatleri üzerinde topladı.

Son casus fotoğraflarda görülen bazı farklılıklar, Zeekr'in daha az otonom ve daha ekonomik bir versiyon üzerinde çalışıyor olabileceğini gösteriyor. Kamuflajlı aracın ön camındaki kapak ve bazı sensörlerin eksikliği bu düşünceyi kuvvetlendiriyor.

AİLELERİN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

M-Vision konseptine göre tasarlanan aracın sürgülü arka kapısı ve geleneksel ön kapısı bulunuyor. Bu özellikler farklı pazarlar için farklı kurulumlar yapıldığını düşündürüyor. Geely'nin SEA-M platformunu temel alan Zeekr CM2E, yaklaşık 4,6 metre uzunluğunda ve 2+3 koltuk düzeni mevcut.

007 İLE AYNI ELEKTRİK MİMARİSİNE SAHİP OLACAK

Aracın teknik detayları henüz açıklanmadı fakat Zeekr'in son modeli 007 sedan gibi 800V elektrik mimarisine sahip olması bekleniyor.

2023 yılında 118.685 otomobil satarak satışlarını yüzde 65 arttıran Zeekr, Geely bünyesinde kurulan bir BEV markası.

CM2E’nin de 2024 yılının sonlarına doğru piyasaya çıkması ve Waymo’nun ABD’deki filosuna katılması bekleniyor. Diğer pazarlarda bulunup bulunmayacağı belli olmasa da Avrupa ve Çin pazarlarıda satışa sunulabileceği düşünülüyor.