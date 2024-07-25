Elektrikli araç şarj istasyonları için flaş karar. Araç sahiplerine gün doğdu

Evine elektrikli araç şarj istasyonu kurmak isteyenlere bakanlıktan izin çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuya ilişkin prosedürlerin kaldırıldığını açıklayarak uygulamaya ilişkin bir genelge yayınladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenleme ile apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj istasyonu kurulmasına ilişkin 4/5 çoğunluk kararı şartı kaldırdı. Tahsisli otoparklarda ise kat maliklerinin iznine bakılmaksızın şarj üniteleri serbestçe artık kurulabilecek.

Bakanlığın 81 ilin valiliklere gönderdiği yazıda, apartman ve sitelerde elektrikli araç sahiplerinin işini kolaylaştıracak bir karara imza attı. Yeni kurala göre elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için apartman ve sitelerde daha önce aranan 4/5 çoğunluk şartı kaldırıldı ve çoğunluk kararının yeterli olduğunu karar verildi.

Diğer yandan tahsisli otoparklar için de kurallar yumuşatıldı ve kat maliklerinin iznine gerek olmaksızın şarj üniteleri kurmalarına izin çıktı.

"KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NA YENİ YORUM"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. ve 42. maddelerine atıfta bulunularak, şarj ünitelerinin kurulumu işleminin "ortak alanlarda inşaat yapılması" kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Bu yüzden de çoğunluk kararının yeterli olacağı belirtildi.

Bakanlık, şarj ünitelerinin kurulumu için gerekli olan mevcut elektrik tesisatında değişiklik yapılması ve bağımsız bölümlere zarar vermemesi şartı ile kurulumların serbestçe gerçekleştirilebileceğini vurguladı.