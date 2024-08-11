Elektrikli araçlar ikinci el araç pazarında satışları artırıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araçlar ikinci el araç pazarında satışları artırıyor

İkinci el elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 52,6 oranında artarken, yeni otomobil sektörünün sürekli büyüme trendi sayesinde seçenek ve satın alınabilirlik yeniden canlandı.

İkinci el elektrikli otomobilleri satmak yakın bir vakte kadar oldukça zor olsa da işler yavaş yavaş tersine dönmeye başladı.

Elektrikli otomobillerin Ocak ayında, Avrupa genelindeki ikinci el pazarındaki payları sadece %4,01 olarak ölçülmüştü. Ancak bu rakam o zamandan beri her ay arttrak rekor seviye olan%5,30'a ulaştı.

Indicata tarafındanAvusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, Polonya , Portekiz, İsveç ve Türkiye ikinci el araç pazarında yapılan incelemeler sonucu yapılan tespit, ileride daha çok elektrikli aracın ikinci el piyasasında satılacağını gösteriyor.

Bununla birlikte, Haziran ayında elektrikli otomobiller ikinci el satışlarından hala beşinci sırada bulunuyor.

Kullanılmış hibritlerin payı %16,94'e yükselirken, PHEV/HEV'lerin payı %9,09'a, MHEV'lerin payı ise %7,85'e çıktı.

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