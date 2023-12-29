Elektrikli battaniye 1 yaşındaki Masal'ı hayattan kopardı

Kaynak: İHA
Elektrikli battaniye 1 yaşındaki Masal'ı hayattan kopardı
Denizli'de elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Masal gözyaşları içinde toprağa verildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki daireden dumanlar yükseldi.

Elektrikli battaniyeden çıktığı belirlenen yangında, 1 yaşındaki Masal yaşamını yitirirken, anne Sinem Y. ve ağabey Serhat Can Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, yangını sürdürdüğü çalışmalarının ardından kontrol altına aldı. Sağlık ekibi, yaralı anne ile ağabeye yaptığı ilk müdahale sonrasında en yakın hastaneye kaldırdı.

Yangında annesinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Masal’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Masal bebeğin cenazesi, baba Eyüp Yıldırım tarafından teslim alınmasının ardından bugün Acıpayam ilçesine bağlı Apa Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Masal bebek, kılınan cenaze namazının ardından Apa Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

aw108305-06.jpg

aw108305-07.jpg

aw108305-04.jpg

aw108305-05.jpg

aw108305-02.jpg

aw108305-03.jpg

aw108305-01.jpg

Son Haberler
Mışıl mışıl uyutan şifalı bitkiler ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Mışıl mışıl uyutan şifalı bitkiler ortaya çıktı
Zelenskiy ve Orban’ın yakın zamanda görüşmesi planlanıyor Dünya
Zelenskiy ve Orban’ın yakın zamanda görüşmesi planlanıyor
Milli Yol Partisi Yeniçağ'ı ziyaret etti. Çayır 'Milli Yol Partisi milletin çıkış yoludur' dedi Gündem
Milli Yol Partisi Yeniçağ'ı ziyaret etti. Çayır 'Milli Yol Partisi milletin çıkış yoludur' dedi
Adana Demirspor Belhanda'yı açıkladı. Yollar ayrıldı Spor
Adana Demirspor Belhanda'yı açıkladı. Yollar ayrıldı
İTÜ Teknokent’te dolandırıcılık skandalı: Türbülans Çiğdem’in 2 günlük firmasından 48 milyon TL’lik alım yaptılar Gündem
İTÜ Teknokent’te dolandırıcılık skandalı: Türbülans Çiğdem’in 2 günlük firmasından 48 milyon TL’lik alım yaptılar
Akrabalar arasındaki silahlı kavgada yeğen öldü Gündem
Akrabalar arasındaki silahlı kavgada yeğen öldü
İnfaz mı? İntihar mı? 11 yaşındaki çocuk kafasından vurulmuş halde bulundu Gündem
İnfaz mı? İntihar mı? 11 yaşındaki çocuk kafasından vurulmuş halde bulundu