Elektrikli battaniye 1 yaşındaki Masal'ı hayattan kopardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki daireden dumanlar yükseldi.

Elektrikli battaniyeden çıktığı belirlenen yangında, 1 yaşındaki Masal yaşamını yitirirken, anne Sinem Y. ve ağabey Serhat Can Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, yangını sürdürdüğü çalışmalarının ardından kontrol altına aldı. Sağlık ekibi, yaralı anne ile ağabeye yaptığı ilk müdahale sonrasında en yakın hastaneye kaldırdı.

Yangında annesinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Masal’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.



Otopsi işlemleri tamamlanan Masal bebeğin cenazesi, baba Eyüp Yıldırım tarafından teslim alınmasının ardından bugün Acıpayam ilçesine bağlı Apa Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Masal bebek, kılınan cenaze namazının ardından Apa Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.