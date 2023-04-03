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Elektrikli battaniye apartman sakinlerini sokağa döktü

Nevşehir’de prizde unutulan elektrikli battaniye alev aldı. Çıkan dumandan ev sahibi zehirlendi. Apartman sakinleri sokağa indi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 07:50
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Elektrikli battaniye apartman sakinlerini sokağa döktü

Elektrikli battaniye apartman sakinlerini sokağa döktü
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İHA'nın haberine göre, olay 2000 Evler Mahallesi, 10. Sokak'ta bulunan Diriliş Apartmanı'nın 1. katında meydana geldi. 

İddiaya göre prizde takılı olan elektrikli battaniye bir anda alev aldı. Evde yalnız yaşayan ev sahibi Mehmet Doğan kendi imkanlarıyla çıkan alevlere müdahale ederken, dumanı gören komşuları sokağa çıkıp, yangını itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi Mehmet Doğan da dumandan zehirlenerek sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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