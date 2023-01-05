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Isıtıcının içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi

Konya'da düzenlenen operasyonda, elektrik ısıtıcının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 12:53
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Elektrikli ısıtıcının içinden uyuşturucu çıktı

Isıtıcının içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi
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Konya'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramada elektrikli ısıtıcının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda içerisinde 2 kişinin bulunduğu araç durduruldu. Şahıslar üzerinde ve araçta yapılan aramada, elektrikli ısıtıcı içerisine ve çeşitli eşyaların gizli bölmelerine saklanmış vaziyette 382 gram bonzai, 126 gram skunk, 45 gram metamfetamin, 92 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan haklarında işlem başlatılan Salih D. ve Abdullah B. isimli 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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