Elektrikli miniler tanıtıldı. İşte 2 farklı versiyon

Oto Haber Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, ilk olarak elektrikli versiyonlarıyla resmi olarak tanıtıldı. Her iki modelde de E ve SE versiyonları bulunuyor.

Cooper E'de görev yapan bir elektrikli motor 181 HP gücünde ve 305 km menzile sahip.

Cooper SE ise 214 HP güç sunuyor ve menzili 402 km. Her iki modelde de önden çekişli aktarma var.

Yeni elektrikli Mini modellerinde E versiyonlarında 40,7 kWh kapasiteli batarya yer alırken SE seçeneğinde ise bu değer 54,2 kWh.

Yeni Countryman E 462 KM Menzil sunuyor ve önden çekişli olan bu araçta 201 HP gücünde elektrikli motor görev yapıyor.

Countryman SE ALL4 ise iki elektrikli motorla birlikte 4 tekerlekten çekişli aktarmaya sahip. 308 HP gücündeki Countryman SE ALL4 versiyonunun menzili 433 km.

Kokpitlerde dairesel merkezi ekran ve altındaki fiziksel düğmeler iki otomobilde de ortak noktaları oluştururken, havalandırma izgaraları ve orta konsol gibi detaylarla kardeşler farklılaşıyor.