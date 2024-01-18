Elektrikli otomobiller kışın yollarla değil soğuk havayla mücadele ediyor. Geleceğin teknolojisi deniyor ama...

Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli otomobiller kışın yollarla değil soğuk havayla mücadele ediyor. Geleceğin teknolojisi deniyor ama...
Elektrikli otomobillerin kullanımı her geçen artmaya devam etse de, bazı kronik sorunlar sürücüleri adeta çıldırtıyor. Kullanıcılar özellikle kış aylarında araçların düşen menzillerinden şikâyetçi.

WebTekno'nun haberine göre, kış aylarında otomobil kullanmak çoğu zaman oldukça sıkıntılı hâle gelebiliyor. Bu durum özellikle elektrikli araç kullanan kişiler için daha da sık karşılaşılabiliyor. Gelen tepkiler değerlendirildiğinde elektrikli araçların özellikle menzillerinin düştüğünü ve şarj olmakta zorlanma sonucuyla karşılaşıyoruz.

İşte o şikayetlerden bazıları:

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"Elektrikli otomobillerin, benzinle çalışan çekicilerin sırtında, soğuktan donan bataryalarının değişimi için otomobil bayiilerine getirilmesi, bugüne kadar gördüğüm en büyük ironi olsa gerek."

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"Elektrikli araçlar soğukta çalışmıyor mu? Deme yaa..."

ÇOĞUNLUKLA EVİNDE ŞARJ ÜNİTESİ OLMAYANLAR SORUN YAŞIYOR

Elektrikli araçların menzilleri hâlihazırda soğuk havalarda çok yüksek olmadığı bilinirken, çoğu şehir içi modelin menzili 250-300 kilometre bandında yer alıyor. Gün içinde belirli bir mesafeyi sürekli olarak kat etmesi gereken kişiler de bu nedenle araçlarını sürekli şarj etmek zorunda kalıyorken, bu durumun bazı nedenleri de var.

Elektrikli otomobillerin büyük çoğunluğunda lityum iyon piller yer alıyor. Lityum oldukça hafif ve enerjisi düşük bir element olduğu için soğuk havalarda elektron hareketleri de aşırı derecede yavaşlamakta. Sıvılaştırılmış halde bulunan lityum iyon da katılaşmaya başlarken, buna da viskozite adı veriliyor.

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Tesla gibi üreticiler de araçların çalıştırılmadan önce uygun sıcaklığa getirilmesini tavsiye ediliyor. Aracı ısıtmak da batarya performansını artıyor ancak bataryadaki enerjiyi harcamayı gerekli kılıyor. Yani araç önce bir kendisini ısıtmaya ihtiyaç gerekiyor. Elbette ki bu sorun, elektrikli araçlara geçiş yolunda büyük bir engel olmamakla beraber, sadece elektrikli otomobilleri kullanmayı öğrenme eğrimizde bir adımı temsil etmekte. Zaten ABD gibi ülkelerden batarya şikayetleri gelirken Norveç gibi ülkelerin böyle bir sorun yaşamaması da durumu gözler önüne seriyor.

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