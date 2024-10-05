Elektrikli scooter kullananlar dikkat! Güvenlik önlemleri yetersiz

Resmi olmayan rakamlara göre 2023 yılında, scooterların karıştığı 2 bin 446 trafik çarpışmasında, 21 scooter kullanıcısının hayatını kaybettiğini 2 bin 50 kullanıcının da yaralandığını söyleyen Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, “Bu taşıtların koruyucu ekipman olmadan kullanılması kesinlikle önlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi, Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, son yıllarda artan scooter kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE ÇOK FAZLA TERCİH EDİLİYOR

Scooterların büyük şehirlerde giderek daha fazla tercih edildiğini belirten Özgür Şener, “Amacımız scooterların güvenli halde kullanılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını sağlamak."

Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerimizde artan hatta günün belirli saatlerinde taşıtların hareket edemez hale gelmesi nedeniyle scooterlar ve motosikletler hızlı ve kolay ulaşım çözümü olarak tercih ediliyor.

SON 5 YILDA YOĞUN OLARAK HAYATIMIZA GİRDİ

Son 5 yılda hayatımıza yoğun olarak giren scooterların güvenli kullanımı sağlanamazsa trafik çarpışmalarında scooter kullanıcılarının ölüm ve yaralanmaları devam edecek.

Özgür Şener, şöyle devam etti:

“Bazı resmi rakamlar ile açıklamak çok daha iyi ve anlaşılır olacaktır. 2022 yılından itibaren resmi makamlarımızca tutulan kayıtlara scooterlar ve benzeri diğer taşıt kazaları da girmeye başladı. TÜİK resmi bilgilerine göre: Ülkemiz karayolu ağında 2023 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 389 bin 362 taşıtın yüzde 48,5'i otomobil, yüzde 23,8'i motosiklet, yüzde 14,0'ı kamyonet, yüzde 2,4'ü minibüs, yüzde 2,3'ü bisiklet, yüzde 2,3'ü çekici, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,7'si otobüs, yüzde 0,8'i traktör ve yüzde 2,4'ü diğer taşıtlardan oluştu. Diğer olarak tanımlanan taşıtlar; elektrikli scooter, özel amaçlı taşıt, bilinmeyen, vb. olarak tanımlanmıştır. Karayolunda yıllardır kullanılan minibüs, çekici, kamyon gibi taşıtların karıştığı trafik çarpışmaları ile kıyaslandığında yüzde 2,4’ün çok dikkate değer bir oran olduğu anlaşılmaktadır.”

2 BİN 446 TRAFİK KAZASINDA, 21 SCOOTER KULLANICISI ÖLDÜ

Resmi olmayan rakamlara göre 2023 yılında, scooterların karıştığı 2 bin 446 trafik çarpışmasında, 21 scooter kullanıcısının hayatını kaybetti.

2 bin 50 kullanıcı da yaralandı. Şener, “Peki güvenli bir kullanım için hangi konularda iyileştirmelere ihtiyaç var? Dünyada Yol Trafik Güvenliği alanında gelişmiş ülkelerinde benimsenen ‘Güvenli Sistem Yaklaşımı’ trafik çarpışmalarının önlenmesi ve güvenli bir trafik ortamının sağlanmasının özetle, sürücüler, kullanılan yollar, kullanılan taşıtlar ve tüm bu bileşenlerin denetimi ile mümkün olacağını öngörmektedir” şeklinde konuştu.

SCOOTER KULLANICI YAŞI 16

Gelişmiş ülkeler benimsenen ‘Güvenli Sistem Yaklaşımı’ Scooter kullanımında kullanıcı yaşının 16 olarak belirlendiğini söyleyen Özgür Şener, “16 yaşındaki kullanıcının sahip olması gereken hiçbir bilgi tanımlanmamış.

Trafik kurallarını biliyor olması, trafik işaretlerini biliyor olması, trafik akışını biliyor olması gibi kritik bilgiler ölümle yaşam arasındadır. Bu temel bilgilere sahip olmayan birinin taşıt yolunda bir taşıtı güvenli bir halde sevk ve idare etmesi maalesef mümkün değildir. Bununla birlikte, kullanıcıların 16 yaşında olmalarını sağlayacak hiçbir önlem bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.