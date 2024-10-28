Elektrikli Sukuter’in bataryası bomba gibi patladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elektrikli Sukuter’in bataryası bomba gibi patladı

Fatih’te bir binanın bodrum katında şarj edilen Elektrikli Sukuter'in bataryası bomba gibi patladı. Patlama sonrası 1 kişi yaralandı.

Fatih'te 4 katlı binanın bodrum katında şarj edilen Elektrikli Skuter'in bataryasının patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 18.50 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Kadın Nine Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre binanın bodrum katında şarj edilen Elektrikli Skuterın bataryasının patlaması nedeniyle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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