Elektrikte son kaynak tedarik açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrikte mesken, tarımsal sulama ve diğer tüketici gruplarına yönelik son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları 2024'te de aynı şekilde uygulanacak.

KAYNAK: AA
Elektrikte son kaynak tedarik açıklaması

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'deki tüketim miktarı, 2024 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 100 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulanmaya devam edecek.

EPDK, ilgili tebliğde yer alan ve 1 Ocak 2019'dan itibaren 1,0938 olarak uygulanan enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kar dikkate alınarak belirlenen katsayıyı da (KBK) sabit tuttu.

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