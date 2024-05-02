Elektronik devi iflas etti. 3 bine yakın mağazası bulunuyor

Kaynak: HalkTV
Elektronik devi iflas etti. 3 bine yakın mağazası bulunuyor
Ekonomik kriz sektör dinlemeden bir çok şirketin kapısına kilit vurmasına neden oluyor. Rusya 19 yıl önce cep telefonu ve aksesuarları satarak piyasaya giren elektronik devi Svyaznoy iflas etti. 3000'e yakın şubesi bulunan şirketin çalışanları işsiz kalacak.

Pandemiden sonra iflas eden şirketlerin sayısı çığ gibi büyüyor. 1995 yılında cp telefonları ve aksesuarları satarak piyasaya giren Svyaznoy, kısa sürede zirveye çıktı. Rusya'nın bir çok yerine mağazalar açmaya başlayan şirket devler arasında yerini aldı.

3000'e yakın mağazası bulunan şirket bankalar başta olmak ise borçlarını ödeyemedi. Ekonomik krizinden kendini kurtaramayan dev şirket iflas başvurusunda bulundu. Moskova mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi.

Şubelerine tek te kapatmaya başlayan şirket, yaklaşık 10 bin çalışınının da işeni son verecek. Şirket, çalışanlarına maaş ödemesi yapamadığını açıklamıştı.

Svyaznoy’ye banka ve şirketler şimdilik 79 dava açtı. Şirketin toplam borcunun 15 milyar ruble civarında olduğu ifade ediliyor.

Elektronik perakendecilik devi Svyaznoy'in şirketi satın alacak şirketlerle temasta olduğu belirtiliyor.

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