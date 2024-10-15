Elektronik devi siber saldırıya uğradı! Müşterilerin bilgileri çalındı

Japon elektronik devi Casio, bu ayın başında gerçekleşen fidye yazılımı saldırısında müşteri verilerinin çalındığını açıkladı.

Casio, 7 Ekim'de yaşanan siber saldırıyı ilk kez kabul etti. Şirket genelinde yaşanan kesinti ile ilgili "sistem kesintisi" açıklamasını yapmıştı. Şirketten konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Söz konusu açıklamada Tokyo merkezli şirketin fidye yazılımı saldırısına uğradığı bilgisi kesin bir dille onaylandı.

Casio'nun söz konusu açıklamasında, saldırganlar Casio çalışanlarının, yüklenicilerinin, iş ortaklarının ve şirketle mülakat yapan kişilerin kişisel bilgilerine, öte yandan fatura, insan kaynakları dosyaları ve bazı teknik verilere de ulaşıldığını söyledi. Şirket, devamında saldırganların "bazı müşterilere ait bilgilere" de ulaştığını duyurdu.

Ayrıca, Casio ID ve ClassPad hizmetlerinin bu olaylardan etkilenmediği ve kredi kartı bilgilerinin sızdırılmadığı söylemesi ile birlikte müşteriler derin bir nefes aldı.