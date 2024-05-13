Elektronik kelepçeyi kırıp eski sevgilisi oğlunun yanında öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Burak Acar, bir süre arkadaşlık yaptığı ve kendisinden ayrılan güvenlik görevlisi 2 çocuk annesi Bahar Torun’a barışma teklifinde bulundu. Ancak Torun, bu teklifi kabul etmedi. İddiaya göre, Torun’u bacağından silahla vurup yaralayan Acar, hastanede tedavi gören Torun’un izini kaybetmek için işten ayrılıp temizlik şirketinde çalışmaya başladığını öğrendi.

Burak Acar, Torun’un izini bulup barışma teklifini tekrarladı, ancak Torun yine olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Acar, Torun’u tehdit etmeye başladı. Elektronik kelepçe takılan Acar, uzaklaştırma kararına uymayarak 13 Ekim 2022’de Bahar Torun’un evine gitti. Torun’un olumsuz yanıt vermesiyle ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Burak Acar, 11 yaşındaki oğlunun gözü önünde tabancayla Torun’a ateş açtı. Torun, omzuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı ve kurtarılamadı.Cinayet şüphelisi Burak Acar, Adana’da metruk bir evde yakalanıp tutuklandı.

Savcı, Bahar Torun’un öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. Tutuklu sanık Burak Acar hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca ‘kamu malına zarar verme (elektronik kelepçe)’ suçundan 4 yıl ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan ise 3 yıl hapis cezası talep edildi.

Tutuklu sanık Burak Acar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarak yargılanmaya başlayacak.