Elektronik sigara kullananlar dikkat. Uzman isim 'asla masum değiller' diyerek uyardı

Elektronik sigara kullanımı, daha az zararlı olduğu iddiasıyla sigarayı bırakmak isteyenlerin tercihi oldu. Ancak bu ürünlerin sağlığa zararları konusunda DSÖ’den uyarı geldi.

DSÖ, gençleri korumak için elektronik sigaranın okullarda yasaklanması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Hastalıkları, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, elektronik sigaranın içindeki kimyasalların kanserojen etki yaptığını ve akciğerleri zedelediğini söyledi.

‘E-SİGARA MASUM DEĞİL’

Doç. Dr. Beyan, elektronik sigaranın nikotinli veya nikotinsiz olarak keyif verici maddeyi buharlaştırarak kullanan bir sistem olduğunu belirterek, “Bunun yanında ısıtılmış tütün ürünleri adı verilen, beyaz renkli duman çıkaran başka bir sistem daha var. Bu ürünler özellikle gençler arasında yaygınlaşıyor. DSÖ de bu konuda uyarılarda bulunuyor. Bu ürünlerin daha az zararlı olduğu yönünde bir algı operasyonu var. Oysa bu likitler gliserol, aldehitler, ağır metaller, nitrozaminler gibi çok sayıda kimyasal içeriyor. Bu kimyasallar buharlaştıkça kansere yol açan etkilerini artırıyorlar. Bu yüzden e-sigara masum değil” dedi.

‘AKCİĞERLER ZEHİRLENİYOR’

Doç. Dr. Beyan, elektronik sigara kullanımına bağlı olarak akciğerlerde ciddi hasarlar oluştuğunu da vurgulayarak, “DSÖ ‘Evali’ adında bir klinik durum tanımladı. Bu durumda elektronik sigara kullanımından sonra akciğerlerde şiddetli bir iltihaplanma oluyor. Bu iltihaplanma solunum yetmezliği, yoğun bakım gereksinimi ve hatta ölümle sonuçlanabiliyor. Bu durum henüz yeni tanımlanmaya başladı ve uzun vadede ne gibi sonuçlar doğuracağı bilinmiyor. Bu çok ciddi ve dikkat edilmesi gereken bir konu. Hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlar bu konuda ciddi uyarılarda bulunuyor” diye konuştu.

‘YANMA ÜRÜNLERİNDEN KISMEN KORUNACAKSINIZ’ ALGISI YANLIŞ

Doç. Dr. Beyan, klasik sigaranın hem nikotin hem de yanma ürünleri nedeniyle sağlığa zarar verdiğini belirterek, “Klasik sigarada nikotin bağımlılık yapar ve vücutta kanser, iltihap ve diğer sistemik sorunlara neden olur. Yanma ürünleri ise karbonmonoksit, karbondioksit gibi gazlar içerir ve bunlar da solunum ve dolaşım sistemine zarar verir. Elektronik sigara ise piyasaya ‘Bu ürünler yanmaz, sadece buharlaşır. Nikotini alırsınız ama yanma ürünlerinden kısmen korunursunuz’ şeklinde bir algı yaratılarak girdi. Ancak bu doğru değil. Çünkü elektronik sigarada nikotin yüksek sıcaklıkta buharlaştırılan bir sıvı içinde bulunur ve bu sıvının kimyasal yapısı değişir. Bu da alerji ve akciğer sertleşmesi gibi ciddi sorunlara yol açar. Tütün ve tütün ürünleri anne karnındaki bebekten başlayarak vücudumuzun her yerini olumsuz etkiler. Bunların hiçbiri masum değil, daha az zararlı değil” dedi.