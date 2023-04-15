15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı

Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, elektronik sigaranın vücutta zamanla baş ağrısı yaptığını ve kansere hızlı bir şekilde neden olduğunun altını çizdi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 11:15
Takip Et

Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı

Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Aromalı elektronik sigaraların bilinen sigaralar gibi zararlı olduğunu belirten Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, aromalı elektronik sigarada aroma tadını alırken aynı zamanda zararlı kimyasalların da vücuda alındığını ifade ederek, “Gençlerde ciddi anlamda baş dönmeleri görmeye başladık” sözlerini kullandı.

Vertigo hastalığına da değinen Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, gençler üzerinde etkisinin gün geçtikçe daha çok arttığını dile getirdi. Elektronik sigarada yoğun buhar sebebiyle nikotinin daha yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Sağun, “Buhar halinde çok yoğun bir miktarda soludukları için kana karışması daha hızlı ve daha yoğun miktarda nikotin alıyorlar” ifadelerini kullandı.

“ÖZELLİKLE GENÇLERDE CİDDİ ANLAMDA BAŞ DÖNMELERİ GÖRMEYE BAŞLADIK"

Konuya ilişkin konuşan Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, “Elektronik sigara, şu anda gençler arasında özellikle kullanılan bir sigara türü. Normal sigara haricinde sıvı olarak tüketilen nikotinin bir hazne içerisinde bulundurulması ve bunun soğuk buhar olarak insanların vücuduna alınması olayıdır. İnsanlar bu sayede daha az nikotin aldıklarını düşünüyorlar. Ama aslında tam tersine bir olay var. Buhar halinde çok yoğun bir miktarda soludukları için kana karışması daha hızlı ve daha yoğun miktarda nikotin alıyorlar. Ve bu damar tıkanıklıklarına, akciğerdeki bu sülfakların bozulmasına sebep olmakta, aynı zamanda iç kulaktaki sıvı dengesini bozucu değişiklikler yapmakta, damarların tıkanmasına sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.

“VERTİGOLARIN ARTIK GENÇLERDE DE ÇOK SIK GÖRÜLMESİ DİKKAT ÇEKİYOR”

Özellikle gençlerde ciddi anlamda baş dönmeleri görmeye başladığının altını çizen Sağun, “Yapılan çalışmalarda da yaşlılarda görünen bu vertigoların artık gençlerde de çok sık görülmesi ve bu sık görülenler arasında da elektronik sigara kullanımının fazla olduğu tespit edilmiştir. Fakat bu kokudan yanındaki şahıslar da rahatsız olmadığı için sigaranın, nikotinin zararlı etkilerini bulaştırmış oluyorlar. Elektronik sigara artık kapalı ortamlarda da içildiği için hastalıklar, rahatsızlıklar sigara içmeyenlerde de görülmeye başladı. Nikotin sıvı halde bulunduğu için ve soğuk buharlı akciğere alındığı için daha yoğun oranda nikotin alıyorsun. Gençler de özellikle özenti olarak elektronik sigara kullanımına başlıyorlar” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
1
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
2
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
3
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
4
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
5
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
6
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
7
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı
﻿Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı
﻿Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı
﻿Rüyada civciv görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada civciv görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada civciv görmek ne anlama geliyor?
﻿Profesörden depremzede açıklaması: Psikolojik bir enkaz oldu
﻿Profesörden depremzede açıklaması: Psikolojik bir enkaz oldu
﻿Profesörden depremzede açıklaması: Psikolojik bir enkaz oldu
﻿Kılıçdaroğlu Bulgaristan'a gidiyor
﻿Kılıçdaroğlu Bulgaristan'a gidiyor
﻿Kılıçdaroğlu Bulgaristan'a gidiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.