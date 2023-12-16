Elektronik sigarayla ilgili korkutan sonuç ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), elektronik sigara kullanımının zararlarını ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı.

Rapora göre, elektronik sigara, tütün kullanımını bırakmada işe yaramıyor, aksine nikotin bağımlılığına ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğu ortaya çıktı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, gençlerin elektronik sigara tuzağına düşmemeleri için ülkelere acil önlem alma çağrısında bulundu.

Raporda, nikotinli elektronik sigaranın ileri derecede bağımlılık yapıcı özelliği bulunduğunun altı çizildi.

Raporda, DSÖ’nün faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde 13-15 yaşlarındaki çocukların, yetişkinlere göre daha yüksek oranlarda elektronik sigara kullandığına dikkat çekildi.

Nikotinli elektronik sigaranın ileri derecede bağımlılık yapıcı özelliği bulunduğu hatırlatılarak, bazılarının kansere neden olduğu bazılarının ise kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini artırdığına vurgu yapıldı.

ELEKTRONİK SİGARANIN ZARARLARI NELERDİR?

Elektronik sigara, kalp ve damar sağlığını bozar. İçinde astım, KOAH ve kanser gibi hastalıklara sebep olabilecek zararlı kimyasallar bulunur.

Gebelikte kullanıldığında, bebeğin sağlığını tehlikeye atar. Gençlerde beyin gelişimini yavaşlatır.

Özellikle ergenlerde, duygusal, bilişsel ve hafıza problemlerine neden olur.

Akciğerlere yağlı maddelerin dolmasına sebep olarak, tedavisi olmayan bir zatürre türü olan lipoid pnömoniye yol açar. Ayrıca, içindeki sıvının ısınması, patlama ve yangın riski oluşturur.

Sıvının göze veya cilde temas etmesi ya da yutulması, nikotin zehirlenmesine sebep olabilir.