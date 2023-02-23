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Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşikler artırıldı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşiklerin, yarısı oranında artırılması kararlaştırıldı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:51
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Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşikler artırıldı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşikler artırıldı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yükümlülükleri başlıklı ek maddelerinde belirtilen parasal eşikler, yarısı oranında artırıldı.

Söz konusu maddeler, işlem hacimlerine göre, bu sektörlerin yükümlülüklerini düzenliyor.

Kanunun geçici maddesinde, söz konusu maddelerde belirtilen eşiklerin, 2023 yılının şubat ayı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yarısına kadar artırılabileceğine yönelik hüküm yer alıyordu.

Ticaret Bakanlığının Twitter hesabından da paylaşılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Kanunda, elektronik ticaret pazar yerleri ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan diğer işletmelerin lisans, reklam, indirim, bağımsız denetim, veri taşıma ve kullanma gibi yükümlülükleri belirlenirken net işlem hacmi kavramı esas alınmıştır. Bu kavram, özü itibarıyla işletmelerin elektronik ticaret ortamları üzerinden gerçekleşen işlemlerin toplam parasal değerini ifade etmektedir. Kanundaki parasal eşiklerin güncellenmesi ihtiyacı olduğundan, Kanunda 2022 yılı için 10, 30 ve 60 milyar lira olarak belirtilen eşikler, yarısı oranında artırılarak sırasıyla 15, 45 ve 90 milyar liraya yükseltilmiştir."

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