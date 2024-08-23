Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çay evi işleten Metin Ülker, çalışan bulmakta zorlanınca yaratıcı bir yöntem denemeye karar verdi. Dikkat çekici bir ilan hazırlayıp iş yerinin camına asan Ülker yine beklenmedik bir durumla karşılaştı. İlanı görenlerin çoğu iş başvurusu yapmaktan çok hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karasu'nun İncilli Mahallesi 618.Sokak üzerinde çay evi işleten Metin Ülker, çok sayıda eleman değiştirdiğini ve durumdan şikayetçi olduğunu söyledi. İşe aldığı her elemanın bir bahane uydurduğunu ifade eden Ülker, çareyi dikkat çeken bir ilanı cama asmakta buldu.

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“ÇEŞİTLİ BAHANELERLE AYRLIYORLAR”

Ülker, “İşe alıyoruz, en fazla 1-2 ay çalışıyor. Sonra ‘Hastam var, cenazem var' gibi çeşitli bahanelerle ayrılıyorlar. Son yaşadığımız olayda da ‘Annem hatsa memlekete gideceğim' diyerek bir elemanımıza izin verdik. Birkaç gün sonra arayıp ihtiyacı var mı diye sorduğumuzda ‘Ben memlekete hiç gitmedim, daha işe gelmeyeceğim' yanıtını aldık. 11 yıldır burada esnafım. Son birkaç yıldır eleman bulmak zorlaştı. Ya işi beğenmiyorlar ya rahatlık işlerine geliyor. Çok esnafımız da bu durumda” dedi.

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“İŞ İÇİN DEĞİL İLANI GÖRÜP FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE GELİYORLAR”

Çareyi, işletmesinin camına dikkat çeken bir ilan asmakta bulan Metin Ülker, “İşe alırken tek şartımız elemanımızın işi çıkmamasıdır. Bu yüzden ‘İşi çıkmayan eleman aranıyor' yazdık cama. Her işe aldığımız bizi yüz üstü bırakıyor. İlanı astık, bu sefer de ilanı görüp fotoğraf çektirmeye gelenlerin, iş için gelenlerden sayısı daha fazla oldu. Yine istikrarlı eleman bulamadık” ifadelerini kullandı.

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